مدیرکل بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: تاکنون به ۱۵ هزار نفر تسهیلات ازدواج اعطا شده است که ۳ هزار و ۹۰۰ نفر در صف انتظار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، آقایی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: همچنان به بیش از ۹ هزار نفرهم تسهیلات فرزندآوری اعطا شده است، دراین گروه حدود سه هزار و هفتصد نفر همچنان در صف هستند که علت در صف بودن‌ها معمولاً به دو بخش تقسیم می شود اول به خاطر ابلاغ نشدن اعتبارات از کشور به بانک‌های عامل و برخی هم کم کاری‌های خود بانک‌ها است. بعضی از بانک‌ها مشکلاتی در ایام اخیر به خاطر جنگ و اتفاقات مختلف برای آن ها به وجود امد، اما برخی کم کاری‌ها به قبل از آن بر می گرددکه ما به صورت خصوصی با همه‌ بانک‌ها در حال نشست هستیم و باید پاسخگو باشند.

وی گفت: در حوزه‌ جمعیت و جوانی جمعیت با توجه به اینکه استان البرز نیاز به فعالیت‌های ویژه‌ای دارد آموزش‌های خوبی هم در این حوزه در حال برگزاری است.

آقایی گفت: حدود پنجاه هزار نفر آموزش داده شدند که در طیف‌ها و گروه‌های مختلف از دانش آموزان دانشجویان، خانواده‌ها و اولیا و کادر و پرسنل ادارات و عموم مردم هستند و همچنان این کارگاه‌ها و آموزش‌ها ادامه دارد.