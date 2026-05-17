به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، بر اساس بخشنامه جدید دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل - بیله‌سوار، مجاز به واردات و ترخیص خودرو شد. با این مجوز، جایگاه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل - بیله سوار در حوزه تجارت و ترانزیت تقویت می‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اردبیل - بیله‌سوار گفت: بر اساس این مجوز تمام تلاش ما بر این است تا از ظرفیت شرکت‌های تخصصی در این زمینه استفاده کنیم تا واردات خودرو با تنوع خاص انجام شود.

اسلام محمدی افزود: براساس این مجوز گمرک تخصصی واردات خودرو در محدوده منطقه آزاد راه‌اندازی می‌شود و ما براساس فراخوانی که منتشر کردیم از تمامی شرکت‌های فعال در این زمینه درخواست می‌کنیم تا در حوزه واردات خودرو در این گمرک و منطقه آزاد فعالیت کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

محمدی افزود: قطعا اهالی استان اردبیل از مزایای این طرح ارزشمند بهره‌مند خواهند شد و امکان تردد خودرو و پلاک‌گذاری آن در محدوده استان اردبیل نیز فراهم می‌آید.

وی در مورد تهیه طرح جامع منطقه آزاد اردبیل بیله‌سوار گفت: این طرح نیز با تاکید استاندار اردبیل تا دو سه ماه آینده تدوین می‌شود تا امکان بهره‌برداری از مزایای آن نیز برای اهالی استان به ویژه مغان فراهم آید.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اردبیل - بیله سوار افزود: در حال حاضر شرایط برای ترخیص و پلاک کوبی خودرو‌های خارجی در این منطقه آزاد فراهم شده و در کنار آن طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز به تدریج و با بهبود شرایط کشور و همراهی سرمایه‌گذاران در حال انجام است.

محمدی بیان کرد: تمهیدات لازم برای فعال شدن منطقه آزاد اردبیل بیله‌سوار فراهم است و قطعا از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد تا این منطقه در سال مزین به اقتصاد مقاومتی وحدت ملی و امنیت ملی شرایطی بهتر در مسیر ایجاد تحول اقتصادی صنعتی و توسعه در این استان مهیا کند.