مراسم سنتی پخت شیر برنج در روستای نوری بخش رخ تربت حیدریه با حضور اهالی و مهمانانی از مشهد، تربت حیدریه و روستا‌های همجوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دهیار روستای نوری گفت: مراسم سنتی پخت شیربرنج با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر در «محل مزار کورساعت» این روستا برپا شد.

محمد حسین‌زاده افزود: این مراسم سنتی به همت شورای اسلامی، دهیاری و اهالی و خیران روستا همه ساله در فصل بهار و در اردیبهشت ماه در این روستا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام بعد از دوشیدن و کیله کردن و هم شیری در ابتدای صبح انجام می‌شود.

او تصریح کرد: در این مراسم سنتی در مجموع برای طبخ شیر برنج بیش از ۵۰۰ کیلوگرم شیر گوسفندی هم شیری اهالی و بیش از ۵۰کیلو برنج و شکر توسط اهالی و خیران روستا جهت این امرخدا پسندانه اهدا شد و در پایان پخت شیر برنج‌ها، اهالی از خداوند متعال و به نیت ظهور فرج امام زمان (عج) و افزایش نزول بارش‌های خوب امسال بین شرکت کنندگان توزیع شد.

حسین‌زاده گفت: این مراسم سنتی همه ساله در روستای نوری به مناسبت شکرگزاری و نزول نعمات آسمانی انجام می‌شود.

وی افزود: پخت شیر برنج با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال در فصل برداشت شیر در فصل بهار انجام می‌شود و در قالب نذری دادن، دامداران و اهالی روستا بعد از اذان صبح تمام دام‌ های سبک روستا را جمع‌آوری می‌کنند و شیر دام‌ها توسط بانوان روستا دوخته و در ظرف بزرگی تجمیع می‌شود.

وی بیان کرد: قبل از برگزاری، لوازم پخت شیر برنج توسط اهالی روستا در قالب نذورات، به افراد دست اندرکار تحویل داده و شیر برنج پخته شده بعد از برپایی نماز ظهر و عصر، میان مردم روستا و مهمانان از سایر شهر‌ها و روستا‌های مجاور در مزار معروف به کورساعت این روستا توزیع می‌شود.

روستای نوری در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرستان تربت حیدریه و در منطقه خوش آب و هوای دشت سر سبز جلگه رخ قرار دارد.