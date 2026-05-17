دبیر رویداد هنری هرمز برای زندگی، از برگزاری کارگاه تولید آثار گرافیکی با محوریت تنگه هرمز در اهواز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فرشادیان با اشاره به اینکه هدف این رویداد، بازخوانی جایگاه راهبردی تنگه هرمز در قالب زبان هنر و تصویر و ارائه روایتی هنری از نقش ایران در این گذرگاه حیاتی جهانی است، ادامه داد: ایده اولیه این رویداد از یک چالش فرمی که توسط استاد دوستمحمدی و با ابتکار مجموعه مردمی نهضت مقاومت مطرح شده بود، شکل گرفت. در این چالش هنرمندان دعوت شدند تا با بهرهگیری از فرم خلیج فارس، امکانهای تازهای از معنا و تصویر را کشف کنند و آن را در موقعیتهایی به نمایش بگذارند که در نگاه نخست کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در حقیقت، یکی از اصول بنیادین ایدهپردازی هنری آن است که نگاه هنرمند از سطح ادراک معمول فراتر رود و بتواند در دل فرمها و نشانهها، معانی تازهای را کشف و بازآفرینی کند. بر همین اساس تلاش شد این رویکرد توسعه یابد و به مفهوم «تنگه هرمز برای زندگی» برسیم و در عین حال، یک لایه معنایی و ارزش افزوده مفهومی نیز به این چالش افزوده شود.
دبیر رویداد هنری هرمز برای زندگی، با اشاره به ظرفیت اثرگذاری هنر گرافیک بیان کرد: گاه یک پوستر و یک ایده خلاقانه میتواند تأثیری بر ذهن مخاطب بگذارد که دهها پژوهش و سخنرانی قادر به ایجاد آن نیست. از همین رو مسئولیت هنرمند تصویرساز در انتقال مفاهیم کلان بسیار جدی است. زمانی میتوان از این ظرفیت بهدرستی بهره برد که هنرمند از سطح صرفاً تکنیکی عبور کرده و به جوهره معنا دست یابد؛ یعنی پیش از انتقال پیام، خود به درکی عمیق از آن دست یافته باشد.
فرشادیان ادامه داد: البته این نگاه به معنای نفی رویکردهای پژوهشمحور نیست، اما ویژگی هنر پوستر در سرعت و ایجاز انتقال پیام نهفته است. گرافیک بهعنوان یکی از سریعترین رسانههای تصویری میتواند مسائل ملی را متناسب با ذائقه مخاطب روایت کند و ما نیز تلاش کردیم از همین ظرفیت برای روایت هنری مسئله حاکمیت و اقتدار ایران در تنگه هرمز بهره بگیریم.
وی درباره رویکردهای محتوایی کارگاه گفت: این رویداد با دو رویکرد اصلی شکل گرفت؛ نخست رویکرد تصویری و دوم رویکرد مفهومی. در سطح مفهومی تلاش شد تنگه هرمز بهعنوان نقطه تعادل جهان به تصویر کشیده شود؛ نقطهای که میتوان آن را «سگک تعادل کمربند جهان» دانست و وابستگی ساختار انرژی و اقتصاد جهانی به آن را بهگونهای هنری و نمادین بازنمایی کرد.
دبیر رویداد «هرمز برای زندگی» تصریح کرد: در آثار تولید شده مفاهیمی، چون جایگاه هرمز در ژئوپلیتیک ایران، نقش آن در تقویت استقلال ملی و همچنین آغاز روند افول نظام سلطه جهانی مورد توجه قرار گرفت. همچنین بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب که از تنگه هرمز بهعنوان «شیرینی ملت ایران» یاد کردهاند، تلاش شد این معنا در آثار هنری بازتاب یابد.
فرشادیان افزود: شعار محوری این رویداد «هرمز برای زندگی» است؛ مفهومی که تأکید دارد تسلط ایران بر این گذرگاه راهبردی بخشی از اقتدار ملی کشور است و هیچ قدرتی نمیتواند این جایگاه را از ایران سلب کند. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره نشان داده است که بهرهگیری از این توان در چارچوب دفاع از منافع و امنیت منطقهای است، نه در مسیر سلطهطلبی.
وی درباره روند اجرای کارگاه نیز گفت: این رویداد با یک کارگاه یکروزه آغاز شد و پس از آن، فرآیندی دو هفتهای برای تکمیل و پرورش ایدهها در نظر گرفته شد تا آثار هنرمندان به مرحله نهایی برسد. در این مسیر تلاش شد نگاه تازهای به تنگه هرمز ارائه شود نگاهی که فراتر از تصور رایج از آن بهعنوان صرفاً یک تنگه نفتی است و آن را بهعنوان یکی از اصلیترین گلوگاه انرژی جهان معرفی میکند.
فرشادیان در پایان خاطرنشان کرد: برای انتشار و معرفی آثار تولید شده در این رویداد از ظرفیت رسانهای مجموعه مردمی نهضت مقاومت و رسانههای استان خوزستان استفاده خواهد شد. همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان همکاری مؤثری در برگزاری این رویداد داشته و قرار است در ادامه نیز برای برپایی نمایشگاه آثار تولید شده، همکاریهایی با این مجموعه صورت گیرد.