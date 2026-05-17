به گزارش خبرگزاری صداوسیما،فاطمه نشاط،کارشناس تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور، گفت: بهزیستی در قالب کمک‌هزینه خرید، احداث، ودیعه یا اجاره مسکن از مددجویان حمایت می‌کند و میزان این کمک‌ها متناسب با بودجه مصوب سازمان برنامه و بودجه افزایش می‌یابد.

فاطمه نشاط افزود: کمک‌های مسکن بهزیستی برای واحدهای دارای سند رسمی پرداخت می‌شود و امکان ارائه این حمایت‌ها برای خانه‌های قولنامه‌ای وجود ندارد.

وی گفت:در حوزه ساخت مسکن نیز چند الگوی مختلف وجود دارد؛ برخی مددجویان با زمین شخصی اقدام به ساخت می‌کنند، برخی زمین را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنند و گروهی نیز در طرح‌های نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بهزیستی در همه این موارد از آنان حمایت می‌کند.

وی با اشاره به حمایت‌های مربوط به اجاره مسکن افزود: این کمک‌ها در دو قالب پرداخت‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی ارائه می‌شود. در بخش تسهیلات، مددجویان از سوی بهزیستی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و فرآیند بررسی مدارک توسط بانک انجام می‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول، تمامی مددجویانی که در سامانه «ارمغان» ثبت شده‌اند یا در مراکز مثبت زندگی پرونده دارند، از جمله افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و فرزندان ترخیص‌شده از مراکز بهزیستی می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. همچنین معتادان بهبودیافته نیز در صورت تشکیل پرونده مددجویی و تأیید معاونت تخصصی مشمول دریافت این خدمات خواهند بود.

نشاط با اشاره به برخی حمایت‌های قانونی در حوزه مسکن مددجویان گفت: معافیت‌هایی همچون هزینه گازکشی داخل منازل، انشعابات آب، برق و گاز، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی مددجویان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان از انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد برای تأمین مسکن جامعه هدف خبر داد و افزود: از جمله این توافق‌ها می‌توان به تفاهم‌نامه ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی و همچنین برنامه‌های ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی شهری، ۱۰ هزار واحد روستایی و ۸ هزار واحد مسکونی برای مددجویان فاقد مسکن اشاره کرد.