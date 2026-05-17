معاون فنی مرکز بهداشت قم در آستانه روز جهانی مقابله با بیماری فشار خون از آمار بالای مبتلایان به این بیماری در قم خبر داد و گفت: طبق پایش‌های انجام شده ۳۰ درصد از افراد بالای ۲۵ سال در قم مبتلا به فشار خون هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد جواد باقریان با اعلام این خبر گفت: این عدد و رقم در کشور نیز قابل تسری است و استان قم جز استان‌هایی است که شیوع بیماری فشار خون در آن بالاست.

وی سبک زندگی غلط، بی تحرکی، ژنتیک و مصرف فست فود را از جمله عوامل بروز و تشدید این بیماری دانست و گفت: این بیماری از جمله بیماری‌های خاموش محسوب می‌شود و به میانگین سنی خاصی مرتبط نیست و حتی در گزارش‌ها دانش اموزان یا افراد خرد سال نیز در خطر ابتلا به فشار خون قرار دارند.

مصرف سبزی جات، ورزش، پایش مداوم، کنترل مصرف نمک، و مدیریت در مصرف غذا‌های چرب و فست فودی از جمله مواردی است که باعث پیشگیری از ابتلا به این بیماری می‌شود.