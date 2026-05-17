فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد رژیم اسرائیل از شکنجه علیه بازداشتشدگان فلسطینی در زندانها استفاده میکند و در سطحی وسیعتر کل جمعیت فلسطینی در سرزمینهای اشغالی را از طریق محاصره، جابهجایی اجباری و محدودیت کمکهای انسانی تحت شکنجه قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته گزارش فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، فلسطینیان همچنین از طریق جابهجایی گسترده اجباری، محاصره، محدودیت در ارسال کمکهای بشردوستانه و غذا، خشونت نظامی و حملات نیروهای رژیم اسرائیل نیز تحت شکنجه قرار میگیرند.
وی روز شنبه اعلام کرد رژیم اسرائیل از شکنجه علیه زندانیان فلسطینی در بازداشتگاههای خود و همچنین علیه جمعیت گستردهتر فلسطینی در سرزمینهای اشغالی استفاده میکند.
اظهارات او پس از تحقیق روزنامه نیویورک تایمز به قلم نیکلاس کریستوف مطرح شد؛ تحقیقی که در آن ادعا شده بود شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان فلسطینی در بازداشت رژیم اسرائیل به شکل نظاممند درآمده است.
آلبانزه گزارش خود با عنوان «شکنجه و نسلکشی» که برای شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده بود را منتشر کرد. این گزارش وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی از سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶ خورشیدی) را بررسی کرده و بر رفتار رژیم اسرائیل با فلسطینیان از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به این سو تمرکز دارد.
بر اساس این گزارش، شکنجه از مدتها پیش بخش مرکزی روند سلب مالکیت فلسطینیان بوده است. در این گزارش آمده است که از اکتبر ۲۰۲۳ اسرائیل از شکنجه در مقیاسی استفاده کرده که نشاندهنده انتقام جمعی و نیت ویرانگر است و افزایش موارد شکنجه در بازداشتگاههای اسرائیلی یک سیاست هماهنگ را نشان میدهد.
این گزارش همچنین به ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی اشاره کرده و میگوید او دستور داده زندانیان فلسطینی در سلولهای تاریک و دستبسته نگهداری شوند و بهطور مداوم در معرض پخش سرود ملی رژیم اسرائیل قرار بگیرند.
گزارش آلبانزه تاکید میکند که شکنجه فقط به زندانها یا اتاقهای بازجویی محدود نمیشود. در این گزارش آمده است که فلسطینیان همچنین از طریق جابهجایی گسترده اجباری، محاصره، محدودیت در ارسال کمکهای انسانی و غذا، خشونت نظامی و حملات نیروهای اشغالگر نیز تحت شکنجه قرار میگیرند.
این گزارش بیان میکند که مقامهای رژیم صهیونیستی محیطی ایجاد کردهاند که هدف آن درهم شکستن مقاومت، کرامت و اراده فلسطینیان در سراسر سرزمینهای اشغالی است.
همچنین استدلال شده است که شکنجه نظاممند کل یک جمعیت میتواند هم بهعنوان ابزاری برای سلطه و هم بهعنوان نشانهای از نیت نسلکشی طبق کنوانسیون نسلکشی تلقی شود.
تحقیق نیویورک تایمز که در ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) منتشر شد، شامل ادعاهایی است مبنی بر اینکه سربازان، نیروهای اشغالگر و نگهبانان زندان اسرائیلی فلسطینیان بازداشتشده را در معرض تجاوز، آزار جنسی کودکان، شکنجه فیزیکی، رفتار تحقیرآمیز و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادهاند.
روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت)، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد تلآویو از نیویورک تایمز به دلیل این گزارش شکایت خواهد کرد.