به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی تعریض ۶ کیلومتر از محور گلدشت-آشیانه شهرستان خمین به پایان رسیده و روند تکمیل ادامه این مسیر نیز با جدیت در حال پیگیری است.

محمد بیات در جریان بازدید میدانی از این پروژه افزود: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات نقاط حادثه‌خیز تأمین شده که دستور تخصیص آن سال گذشته از رئیس سازمان راهداری کشور اخذ شد.

او با بیان این که این مسیر به عنوان محور ترانزیتی، شهر‌های محلات و دلیجان را به مرکز استان متصل می‌کند و موجب کاهش حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری مسیر تردد خواهد شد، ابراز داشت: پیمانکار اجرای هفت کیلومتر بعدی این محور نیز مشخص شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که اجرای ابنیه فنی و ایجاد شانه خاکی مسیر در حال انجام بوده و پس از تکمیل این مراحل، عملیات آسفالت‌ریزی ادامه خواهد یافت.

بیات افزود: تلاش می‌شود این مسیر تا پایان دوره جاری تکمیل شود.