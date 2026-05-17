رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که اقدام به سرقت ۳۰ میلیارد ریال طلاجات از منزل یکی از شهروندان در شهرستان بهشهر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان در شهرستان بهشهر، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند. بررسی‌ها نشان داد که سارق از بستگان نزدیک مال‌باخته بوده و با سوءاستفاده از اعتماد وی، اقدام به این سرقت کلان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه متهمه را دستگیر کردند. وی در ابتدا منکر بزه انتسابی بود، اما پس از مواجهه با ادله و مستندات غیرقابل‌انکار پلیس، به جرم خود مبنی بر سرقت طلاجات اقرار کرد.

سرهنگ خورشاد با اشاره به ارزش ریالی اموال مسروقه خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش طلاجات کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته این مقام انتظامی، متهمه پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شد.