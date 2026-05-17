به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره و حادثه دلخراش مدرسه شجره طیبه میناب و پاسداشت مقام دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید در ایام جنگ رمضان، یکی از خیابان‌های اصلی شهر میرآباد به نام «فرشتگان میناب» نامگذاری شد.

این اقدام با همکاری و پیگیری فرمانداری، شهرداری و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میرآباد انجام شد و با نصب تابلوی جدید، نام «فرشتگان میناب» بر یکی از معابر پرتردد شهر نقش بست.

فرماندار میرآباد در خصوص این موضوع، با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره عزیزانی که در این حمله جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: نامگذاری اماکن عمومی به نام این عزیزان، اقدامی فرهنگی در جهت پاسداشت ارزش‌های انسانی و تقویت روحیه همدلی و همبستگی در جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در رابطه گفت: این نامگذاری فقط یک اقدام نمادین نیست، بلکه یادآور مسئولیت اجتماعی ما در قبال نسل آینده و اهمیت حفظ کرامت انسانی است.

صمیمی با قدردانی از همراهی فرمانداری و شهرداری میرآباد، افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و زنده نگه داشتن یاد «فرشتگان میناب» ادای دینی کوچک به مقام والای آنان است.

این اقدام با استقبال شهروندان روبه‌رو شده و به عنوان نمادی از همدردی و همبستگی مردم میرآباد با خانواده‌های داغدار مورد توجه قرار گرفته است.