به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۱۵۶ کیلومتری از کیه تی تا فرمو رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- خوناتان ناروائس از اکوادور - تیم الامارات ۳:۲۷:۲۶ ساعت

۲- آندریاس لکنِسوند از نروژ - اونو اکس ۳۲ ثانیه اختلاف

۳- مارتین تیوتا از نروژ - اونو اکس ۴۲ ثانیه اختلاف

در رده بندی کلی جیرودیتالیا، آفونسو اولالیو از پرتغال و تیم ویکتوریوس با مجموع زمانی ۳۴:۲۸:۴۲ ساعت پیشتاز است و یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با ۳:۱۵ دقیقه اختلاف دوم و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۳:۳۴ دقیقه اختلاف سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.