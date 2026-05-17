پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان از بهره برداری ۱۳ عنوان طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۸ میلیارد هزینه در استان در هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس پیش از ظهر امروزگفت: در هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۳ عنوان طرح شامل اجرای فیبرنوری و توسعه ارتباطات روستایی با حدود ۸۸ میلیارد تومان هزینه در شهرهای مختلف گیلان افتتاح خواهد شد و دیماه سال گذشته هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرحهای متنوعی در استان به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال به زیرساختهای مناسب نیاز دارد، افزود: مهمترین ابزار توسعه این حوزه، اجرای فیبر نوری و تقویت زیرساختهای اپراتورهای ارتباطی است.
استاندار گیلان گفت: یکی از الزامات توسعه، توجه به حوزه ارتباطات است و امروز مفهوم ارتباطات تنها به حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی محدود نمیشود بلکه شبکههای زیرساختی، اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین را نیز دربر میگیرد.
هادی حقشناس با اشاره به عملکرد مطلوب مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان و بهره مندی ۵۰ درصدی شهرهای استان از خدمات فیبرنوری، ابراز امیدواری کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تمامی شهرهای گیلان به شبکه فیبر نوری متصل شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی گیلان در حوزه فناوری، گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی میتواند زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و سرمایه انسانی ارزشمند استان را فراهم کند.
استاندار گیلان همچنین با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال در نظام آموزشی، گفت: اقتصاد دیجیتال امروز یک مهارت محسوب میشود و هرچه افراد در سنین پایینتر با این حوزه آشنا شوند، مهارت بیشتری کسب خواهند کرد.
هادی حقشناس با بیان اینکه مقطع متوسطه اول بهترین زمان برای آموزش این مهارتها است، افزود: در شورای آموزش و پرورش استان مصوب شده است که استفاده و یادگیری این برنامهها از سوی دانشآموزان در آزمونهای خردادماه، دارای امتیاز تشویقی و اثرگذار برنمرات نهایی آنان باشد و این مصوبه از امروزلازم الاجراست.