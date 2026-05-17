به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت : این نشست با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل خوزستان و نمایندگانی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اهواز و آبادان برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی چالش‌های موجود در فرآیند تأمین و تخصیص سوخت مورد نیاز طرح‌های راهسازی، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رفع موانع اجرایی تأکید شد.

علم‌الهدایی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شتاب‌بخشی به روند عمران و آبادانی استان، خواستار پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول برای تأمین به‌موقع سوخت و تسهیل اجرای پروژه‌های راهسازی شد.