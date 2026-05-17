احمد امین‌فرد نوشت: نمایشگاه مجازی کتاب تهران، با توجه به ماهیت دیجیتال خود، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای والدین برای تهیه کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان باشد، اما اگر راهنمایی نشوند، ممکن است در میان انبوه فایل‌ها و عناوین، دچار سردرگمی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد امین‌فرد؛ پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه در پاسخ به پرسش اصلی پرونده «جهان‌های ممکن در سنگر کتاب» یادداشتی را حول محور ضرورت کمک به والدین در زمینه انتخاب کتاب برای فرزندانشان نوشت. متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:

«برای کمک به والدین در این نمایشگاه، باید از سه لایه «اطلاع‌رسانی»، «راهنمایی تخصصی» و «تعامل هوشمند» استفاده کرد. در اینجا راهکار‌های عملیاتی برای این کار ارائه می‌دهم:

ایجاد «راهنما‌های هوشمند» (Smart Guides)

والدین معمولاً وقت کافی برای جست‌وجوی تک‌تک کتاب‌ها را ندارند. به جای لیست کردن کتاب‌ها، باید «راهنما‌های موضوعی» طراحی کرد:

کیت‌های سنی: دسته‌بندی بر اساس نیاز‌های روانی-اجتماعی (مثلاً: کتاب‌هایی برای مدیریت خشم در کودکان، کتاب‌هایی برای آمادگی ورود به مدرسه، یا کتاب‌های علمی برای نوجوانان کنجکاو و کتاب‌هایی برای تاب‌آوری در شرایط جنگ برای کودکان و نوجوانان).

فیلتر‌های هوشمند: ایجاد فیلتر‌هایی فراتر از سن؛ مثلاً کتاب‌های تقویت خلاقیت، کتاب‌های تقویت مهارت‌های اجتماعی یا کتاب‌های برای مطالعه شب قبل از خواب.

لیست‌های پیشنهادی: (Curated Lists) ایجاد بخش‌هایی مثل «انتخاب ویژه متخصصان روانشناسی» یا «کتاب‌های برنده جایزه ادبیات کودک».

تولید محتوای آموزشی (Educational Content)

والدین نباید فقط به عنوان «خریدار» با نمایشگاه در تماس باشند، بلکه باید به عنوان «مربی» از آن استفاده کنند:

ویدئو‌های کوتاه: (Micro-learning) تولید ویدئو‌های یک دقیقه‌ای با عنوان «چگونه یک کتاب مناسب برای فرزند کودک و یا نوجوانمان انتخاب کنیم؟» یا «چگونه مطالعه را به یک عادت لذت‌بخش تبدیل کنیم؟».

وبینار‌های کوتاه: برگزاری جلسات آنلاین کوتاه با حضور نویسندگان یا روانشناسان درباره اهمیت کتاب‌خوانی در عصر دیجیتال.

اینفوگرافیک‌های کاربردی: انتشار پوستر‌های ساده که روش‌های خواندن داستان برای کودک یا چگونگی بحث درباره محتوای کتاب با نوجوان را آموزش می‌دهد.

استفاده از تکنولوژی و ابزار‌های تعاملی

چت‌بات (Chatbot) مشاور: طراحی یک دستیار هوشمند در سایت نمایشگاه که والدین بتوانند با وارد کردن سن و علاقه فرزندشان، پیشنهاد‌های دقیق دریافت کنند. (مثلاً کاربر می‌نویسد: پسرم ۱۰ ساله است و به فضا و فضانوردی علاقه دارد، چت‌بات ۳ کتاب برتر را معرفی کند.)

نمونه‌خوانی دیجیتال: (Digital Preview) فراهم کردن امکان خواندن چند صفحه از کتاب‌ها. والدین باید بتوانند سطح زبان و لحن کتاب را قبل از خرید بررسی کنند تا مطمئن شوند برای کودک مناسب است.

ارزیابی آنلاین: ایجاد آزمون‌های ساده برای والدین (مثلاً: کدام سبک مطالعه برای فرزند شما مناسب است؟) که در پایان، لیست کتاب‌های مرتبط را به آنها پیشنهاد می‌دهد.

ایجاد بستر‌های اجتماعی و اشتراک‌گذاری

باشگاه والدین کتاب‌خوان: ایجاد فضایی برای والدین تا تجربه‌های خود را از کتاب‌هایی که برای فرزندشان خریده‌اند به اشتراک بگذارند. (Review سیستم) این «توصیه همتا به همتا» برای والدین بسیار معتبرتر از تبلیغات است.

چالش‌های مطالعه: برگزاری چالش‌هایی مثل «۳۰ روز مطالعه با فرزند» که در آن والدین و کودکان می‌توانند دستاورد‌های خود را در سایت نمایشگاه کتاب ثبت کنند.

اگر بخواهم راهکار پیشنهادی را در یک جمله خلاصه کنم، اینطور می‌نویسم که: «به جای اینکه فقط به والدین، بگوییم که چه کتابی برای کودکان و نوجوانانشان از نمایشگاه مجازی کتاب بخرند، به آنها یاد بدهیم که چه کتاب‌هایی برای رشد فرزندشان مناسب است و آنها را انتخاب و تهیه کنند.»

وقتی شما نقش «مشاور» را بازی می‌کنید، اعتماد والدین جلب می‌شود و نمایشگاه از یک بازار صرف برای کودکان و نوجوانان ایران، به یک «مرکز رشد علمی و تربیتی» نسل آینده ساز ایران تبدیل می‌شود.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.