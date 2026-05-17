۴۱ نوجوان خراسان جنوبی برای دریافت مجوز حضور در مسابقات ملی نوجوانان ایران رقابت کردند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: ۴۱ نوجوان خراسان جنوبی در ۳ حرفه برای حضور در مسابقات کشوری نوجوانان تیر ماه در شهر گرگان با یکدیگر رقابت کردند.
کامرانی فرد افزود: در این دوره نوجوانان در رشتههایی مانند طراحی صفحات وب، توسعه نرم افزارهای موبایل، فناوری طراحی گرافیک، اتوکد و توسعه نرم افزار با یکدیگر رقابت کردند.
وی با تاکید بر اهمیت مهارت آموزی در دوران نوجوانی گفت: این رویدادها نقش مهمی در کشف استعدادها و آماده سازی نوجوانان برای ورود به عرصههای حرفهای دارد.