به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایتمدار شهرستان خوی در ادامه تجمعات شبانه ، با حضور در خیابانهای این شهر در زیر بارش باران بار دیگر حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.
اقشار مختلف مردم شهرستان خوی از پیر و جوان، زن و مرد و خانوادههای معظم شهدا با حضور در اجتماع شبانه، جلوهای از همبستگی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب ومقام معظم رهبری، حمایت خود را از مدافعان امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند و بر تداوم راه انقلاب و پاسداشت ارزشهای اسلامی تأکید داشتند.
مردم حاضر در این اجتماع با تأکید بر تداوم حضور خود در صحنه اعلام کردند تا زمانی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمانی صادر نشود، این اجتماعات شبانه را ادامه خواهند داد و با حضوری استوار و منسجم، پشتیبانی خود را از آرمانهای انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح کشور به نمایش خواهند گذاشت.