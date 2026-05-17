مدیرکل آموزش و پرورش فارس، گفت: سه هزار و ۹۰۰ کلاس درس دراستان فارس در قالب طرح شهید عجمیان شاداب سازی وبهسازی خواهند شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محسن کلاری در جمع اعضای قرارگاه عدالت تربیتی استان، اظهار کرد: شاداب سازی، رنگ آمیزی و بهسازی فضای مدارس استان و ...، در قالب طرحی ملی به نام شهید عجمیان انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:در سال گذشته و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۵ هزار کلاس درس دراستان فارس شاداب سازی شد.

کلاری تصریح کرد: امسال نیز با هدف شاداب سازی و رنگ‌آمیزی به موقع مدارس، اجرای طرح شهید عجمیان در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: امسال ۳ هزار و ۹۰۰ کلاس درس به عنوان سهمیه استان فارس برای اجرای طرح شهید عجمیان از سوی وزارت آموزش و پرورش، تخصیص داده شده که عملیات اجرایی آن در مناطق گرمسیری زودتر از سایر مناطق استان و از اواخر خردادماه آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: درطرح شهید عجمیان استفاده از مشارکت مردمی در فرآیند بهسازی و شاداب سازی مدارس امورد تاکید است که درهمین راستا از ظرفیت گروه‌های جهادی، خیرین، انجمن اولیاء و مربیان، و ...، در کنار آموزش و پرورش استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح مواد اولیه مانند، رنگ، شیرآلات، درب و پنجره در اختیار گروه‌های جهادی و مردم قرار می‌گیرد و آنها رایگان اجرای طرح را بر عهده می‌گیرند.

کلاری گفت: اجرای این طرح با اولویت مدارس مناطق کم برخوردار، شبانه روزی، حاشیه شهر‌ها و ...، خواهد بود.

دبیر قرارگاه جهادی استان فارس، نیز گفت: هر چند در سال گذشته تعداد ۳ هزار کلاس درس به استان فارس تخصیص یافته بود، اما با تلاش‌های صورت گرفته و همت گروه‌های جهادی و خیرین و سایر مردم، حدود ۵ هزار کلاس درس شاداب سازی و بهسازی شدند.

علی محمد اطاعت افزود: دراین طرح علاوه بر شاداب سازی وبهسازی فضای مدرسه در راستای صرفه جویی اقتصادی، تعمیر میز وصندلی‌های آسیب دیده با استفاده از ظرفیت نیرو‌های جهادی در دستور کار است.