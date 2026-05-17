پخش زنده
امروز: -
ژابیآلونسو، مربی اسپانیایی با قراردادی چهارساله سرمربی تیم فوتبال چلسی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ژابی آلونسو مربی ۴۴ ساله و اسپانیایی که سابقه مربیگری در باشگاههای بایرن لورکوزن و رئال مادرید را در کارنامه دارد با اعلام رسمی باشگاه چلسی، هدایت آبیهای لندن را بر عهده گرفت.
آلونسو بعد از انتخابش به عنوان سرمربی گفت: ما میخواهیم تیمی بسازیم که قادر باشد به طور مداوم در بالاترین سطح رقابت کند و برای کسب عناوین بجنگد. چلسی یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان است و من بسیار مفتخرم که سرمربی این باشگاه بزرگ شدم.