به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از احداث مخزن ذخیره یک هزار مترمکعبی و خطوط انتقال آب شرب شهر نلاس خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: این طرح در راستای تامین آب شرب پایدار و مقابله با تنش آب با ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت تامین انتقال و تصفیه آب شرب شهری از محل تصفیه خانه آب شهر سردشت و ردیف اعتباری تنش در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شروع شد.

وی گفت: این طرح با جمعیت تحت پوشش ۱۶ هزار نفر برای افق سال ۱۴۲۵ طرحی شده و شامل اجرای خط انتقال آب شرب جمعاً بطول ۹ کیلومتر با قطر ۲۵۰ چدن داکتیل، احداث ۲۹ باب حوضچه شیرآلات بتنی و احداث مخزن یک هزار متر مکعبی جهت تامین آب شرب مورد نیاز مشترکین آب در این شهر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی پروژه پس از طی مراحل مناقصه به پیمانکار پروژه سپرده شده است، افزود: پس از مدتی وقفه در اجرای این طرح، با پی گیری‌های انجام شده توسط مهندس کمال حسین پور نماینده مردم شریف سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی طرح مجددا آغاز و در حال حاضر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی شامل اتمام و وارد مدار نمودن مخزن یک هزار متر مکعبی، اجرای ۷ هزار و ۵۰۰ متر لوله گذاری خط انتقال آب و احداث و تجهیز ۴ باب حوضچه شیرآلات برخوردار است.

نجفی، اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه لوله گذاری خط انتقال از محل تصفیه خانه آب شرب شهر سردشت تا مخزن یک هزار متر مکعبی نلاس و اتمام محوطه سازی و ساختمان‌های جانبی با در نظر گرفتن چالش‌های تورمی را ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: درصورت تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، اجرای این پروژه وارد فاز بهره برداری خواهد شد.