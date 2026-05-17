به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هم‌زمان با برپایی اجتماعات شبانه در مرکز استان مازندران، غرفه آموزش کار با سلاح در میدان امام حسین (ع) شهر ساری با هدف ارتقای سطح آمادگی عمومی و تبیین مفاهیم دفاعی دایر شد.

در میان غرفه‌ها و موکب‌های متنوعی که در این ایام در میدان امام حسین (ع) ساری میزبان شهروندان هستند، غرفه آموزش سلاح به یکی از نقاط پرمراجعه برای سنین و اقشار مختلف تبدیل شده است.

مسئولان برپایی این غرفه، هدف اصلی از این اقدام را آموزش اصول اولیه به‌کارگیری سلاح برای شرایط حساس و ارتقای مهارت‌های فردی در راستای صیانت از امنیت و پایداری جامعه عنوان کرده‌اند.

بازدیدکنندگان در این غرفه علاوه بر آشنایی با قطعات و مکانیزم سلاح، تحت نظارت مربیان مربوطه، شیوه‌های صحیح به‌کارگیری آن را فرا می‌گیرند.

این برنامه‌های آموزشی با نگاهی به آمادگی دفاعی شهروندان طراحی شده است تا در مواقع ضرورت، توانمندی لازم برای ایای نقش در سنگر‌های دفاعی و حفظ آرامش سرزمین وجود داشته باشد.