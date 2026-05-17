به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا حاتمی، تصویرگر مجموعه نامداران گفت: ابتدا با مطالعه، ویژگی‌های بارز اخلاقی و علمی هر شخصیت را از متن‌ها استخراج کردم؛ مثلاً برای ابوریحان، دقت و هوش ریاضی او را در نگاهش گنجاندم. سپس سعی کردم آن ویژگی‌ها رابه زبان تصویر بیان و آنها را از حالت شخصیت‌های تاریخی خشک خارج کنم و به‌عنوان الگو‌های الهام‌بخش به دنیای کودکان نزدیک کنم؛ جوری که کودک احساس کند این شخصیت هم یک انسان مثل خودش است.

وی افزود: از آن‌جایی که داستان کتاب مجموعه نامداران از کودکی شروع می‌شود و تا پیری ادامه دارد، من تصمیم گرفتم از طریق جلد کتاب، به مخاطب نشان دهم که این شخصیت‌ها هم مثل خود کودکان در حال رشد و تجربه کردن هستند. درواقع، تصویر کردن خیام و سعدی در سن کودکی، تضادی ایجاد کرد که به کودک می‌گوید: این شخصیت‌ها هم زمانی مثل تو بودند. این کار باعث می‌شود فاصله بین کودک و آن مفاخر بزرگ کم شود و آنها را ملموس‌تر ببیند. در مقابل، تصویر کردن شخصیت‌هایی مثل ابوریحان یا خواجه نصیر در سن پیری، نشان‌دهنده رسیدن به آن جایگاه و خرد نهایی است. پس این کار هم از مسیر داستان ایده گرفت و هم برای ایجاد این تضاد داستانی در ذهن من طراحی شده بود.

حاتمی گفت: سعی کردم تنوع شخصیتی را در تصویر نشان دهم. ظرافت کار در این بود که تصویر، تعریف من از آن شخصیت نباشد، بلکه درک من از آن شخصیت باشد. من سعی کردم فضایی بسازم که در آن شخصیت، در عین وفاداری به هویت تاریخی، دارای پتانسیل تعامل با کودک باشد، نه اینکه فقط یک تصویر ثابت و غیرقابل دسترس باشد. مهم‌ترین ظرافت این است که من سعی نمی‌کنم یک عکس دقیق از آن شخصیت بسازم، بلکه سعی می‌کنم جوهر و روح او را تصویر کنم. اگر من بیش‌ازحد روی جزئیات ظاهری (مثل دقیق بودن مدل لباس یا فرم دقیق بینی) تمرکز کنم، ممکن است همان تصویر به‌عنوان حقیقت مطلق در ذهن کودک حک شود. اما اگر من روی حس‌وحال (مثلاً نگاه متفکرانه، آرامش، یا کنجکاوی) تمرکز کنم، درواقع یک نماد از آن شخصیت ساخته‌ام. با این کار، من به‌جای اینکه ذهن کودک را به یک تصویر خاص محدود کنم، راه را برای تخیل او باز می‌گذارم تا خودش بتواند آن شخصیت را در ذهن خود کامل کند.

تصویرگر مجموعه نامداران گفت: هدف من از انتخاب رنگ‌های متفاوت برای هر جلد، بیشتر ایجاد یک تمایز بصری بود. می‌خواستم هر کتاب در کتاب‌خانه کودک، شخصیت خودش را داشته باشد و از نظر ظاهری با بقیه متفاوت باشد تا کودک با دیدن جلد، بتواند خیلی سریع تشخیص دهد با کدام شخصیت روبه‌روست و به راحتی بتواند بین شخصیت‌های مختلف، تفاوت قائل شود. درواقع، رنگ‌ها بیشتر برای جذابیت بصری و ابزاری برای تشخیص راحت‌تر و ایجاد تنوع در مجموعه بودند.

حاتمی تاکید کرد: تصویر باید به سرعت روایت داستان کمک کند. اگر متن در حال حرکت است، تصویر باید به آن حرکت سرعت ببخشد و اگر متن در حال مکث و تأمل است، تصویر باید به کودک فرصت نگاه کردن و حس کردن بدهد. من سعی می‌کنم تصویر را طوری طراحی کنم که وقتی کودک از خواندن متن به تصویر نگاه می‌کند، احساس نکند دارد اطلاعات اضافه می‌گیرد، بلکه احساس کند دارد عمق داستان را کشف می‌کند. تصویر و متن باید در خدمت هم باشند، بدون اینکه هیچ‌کدام بر دیگری غلبه کند؛ در این صورت کودک ناخودآگاه خودش میان داستان و تصویر پلی می‌سازد.

وی افزود: من معتقدم در دنیای تصویرگری کودک، مرز بین خلق کردن و بازآفرینی بسیار باریک است. اگرچه شخصیت‌های مفاخر چارچوب‌های تاریخی دارند، اما من ترجیح می‌دهم آنها را بازآفرینی کنم؛ اما با یک رویکرد متفاوت: بازآفرینی از طریق ساده‌سازی و نمادپردازی. چون سبک من کودکانه است، من نمی‌خواهم یک تصویر سنگین و خشک از یک شخصیت تاریخی به کودک تحمیل کنم که باعث شود او احساس غریبگی کند. هدف من این است که آن شخصیت را از دل تاریخ بیرون بکشم و با استفاده از فرم‌های ساده و خطوط منعطف، او را به یک دوست آشنا برای کودک تبدیل کنم. پس من در واقع شخصیت را از نو نمی‌سازم، بلکه هویت اصلی او را می‌گیرم و آن را در قالب یک شخصیت صمیمی دوباره خلق می‌کنم. برای من، بازآفرینی یعنی پیدا کردن آن ویژگی خاص (مثلاً نگاه کنجکاو یک دانشمند یا آرامش یک شاعر) و تبدیل کردن آن به یک فرم کارتونی که کودک بتواند با آن ارتباط برقرار کند. درواقع، من به جای اینکه فقط شکل آنها را بازآفرینی کنم، سعی می‌کنم روح و صمیمیت آنها را برای کودکان بازآفرینی کنم.