سرپرست فرمانداری دزفول گفت : به مناسبت روز چهارم خرداد ، روز پایداری و مقاومت دزفول ویژه برنامه های مختلفی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس در نشست هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری دزفول در صدا و سیمای خوزستان، با اشاره به مقاومت و پایداری مردم دزفول گفت: به مناسبت چهارم خرداد ویژه برنامه‌های مختلفی در سطح شهرستان و استان برگزار می‌شود.

وی از جمله این برنامه‌ها را در برگزاری اجتماع بزرگ مردم دزفول در روز چهارم خرداد و تجلیل از پایداری مردم قهرمان دزفول بیان کرد و ادامه داد: به مناسبت روز دزفول بیش از ۵۰ طرح مختلف در این شهرستان کلنگ زنی یا به بهره برداری می‌رسد.

امام جمعه دزفول نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و شهدای جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: امروز مقاومت و پایداری مردم دزفول به عنوان یک الگو برای آزادی خواهان جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام مسعود بهرام پور ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی تاکید کرد: شهیدان گرانقدری این شهرستان از جمله سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند شهیدشان، شهید اثنی عشری اولین شهید کشورمان در راه مبارزه با رژیم صهیونی، شهیده عصمت پورانوری و جانباز ۷۰ درصد خانم ملکی که ۱۴ نفر از خانواده شان به شهادت رسیده‌اند نمونه‌هایی از مقاومت و مجاهدت‌های مردم دزفول هستند و باید هر چه بیشتر به نسل جوان معرفی شوند.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان نیز در این مراسم ضمن عرض تسلیت شهادت امام جواد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دزفول خاطر نشان کرد پرچم مقاومت امروز در دست ما است و این مقاومت برگرفته از مجاهدت‌های مردم قهرمانی همچون دزفول عزیز است که وظیفه ماست که این روز را گرامی بداریم که گرامی بداریم و هرساله بهتر از سال گذشته برپا کنیم.

داریوش دبیقی افزود: ما آمادگی داریم که کار‌های خلاقانه شایسته و متفاوت نسبت به سال‌های گذشته برگزار کنیم و مردم قهرمان دزفول به مانند هشت سال دفاع مقدس در دفاع‌های مقدس دوم و سوم حماسه‌ها آفریدند.