مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان بر ممنوع بودن شنا در دریاچه پشت سد مخزنی مارون، سدهای تنظیمی و انحرافی و همچنین کانالهای آبی تحت پوشش این شرکت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد قره باغی اظهار داشت: با فرا رسیدن فصل گرما و دمای بالای هوا و تعطیلی مدارس، شماری از شهروندان بدون توجه به علائم هشدار دهنده و اطلاعیههای مکرر این شرکت با هدف شنا کردن و تفریح، وارد تاسیسات آبی و کانالهای شبکههای آبیاری میشوند که این اقدام علاوه بر نقض قوانین، موجب بروز خطرات جانی و صدمات جبران ناپذیر میشود.
وی با تصریح بر اینکه تاسیسات آبی شهرستان بهبهان و کانالهای آبیاری، فقط برای تامین آب کشاورزی ساخته شدهاند و نباید در آنها شنا کرد، تصریح کرد: به دلیل عمق زیاد بعضی از آنها، خطر غرق شدن دور از انتظار نمیباشد.
وی افزود: در سالیان اخیر اقداماتی از قبیل نصب نیوجرسی در جاده اصلی ورودی شهرستان بهبهان، عملیات فنس کشی در روستاهای منصوریه و ده صفر، قطع جاده دسترسی به مخزن دریاچه سد مارون از سمت شهرستان دهدشت با هماهنگی مراجع رسمی و همچنین حفاظ گذاری مناطق مسکونی همجوار با کانالهای آبیاری در شهرک وحدت، انجام شده است.
قره باغی، با بیان این که در روستای قلعه سید مقیم و اسلام آباد، شهرهای بهبهان و جایزان دیوارنویسی شعارهای ایمنی و هشدار دهنده در مناطق مسکونی مجاور با شبکههای آبیاری با موضوع ممنوعیت شنا کردن در کانالهای آبیاری صورت گرفته است از عملیات فنس کشی در دو منطقه حادثه خیز شبکه جایزان و روستای هفت تپه به طول ۶۲۰ متر، عملیات رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده و علائم بازدارنده با سطح ۹۵۶ متر مربع در سطح شبکههای آبیاری بهبهان، جایزان، فجر و بنه باشت، خبر داد و افزود: ضمن تولید و بازپخش فیلمهای کوتاه در خصوص خطرات غرق شدگی در تاسیسات آبی و انتشار در رسانههای فضای مجازی شهرستان بهبهان، از ظرفیت دانش آموزان مدارس در توزیع و پخش بروشورهای داستانهای مصور مربوط به خطرات شنا کردن در کانالهای آبیاری، استفاده شد.
وی از تهیه و نصب نیوجرسی و تابلوهای بتنی هشدار دهنده و بازدارنده همراه با عملیات رنگ آمیزی و شعارنویسی این تابلوها در طرفین حاشیه دریاچه سد آریوبرزن خبر داد و گفت: ضمن همکاری با امور آب ناحیه شرق خوزستان، ۱۰ عدد تابلو بتنی تهیه، نصب و شعارنویسی روی آنها در مناطق حادثه خیز رودخانه مارون انجام شده است.
محمد قره باغی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده، در مجموع در سالهای اخیر سهم به سزایی در کاهش بروز خطراتی همچون سقوط در کانالهای آبیاری و غرق شدگی در پی داشته است، عنوان کرد: در راستای اقداماتی که به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفته، میتوان به ارسال اطلاعیه در خصوص رعایت موارد ایمنی شبکههای آبیاری و ممنوعیت شنا به شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاریها و شورای اسلامی مناطق مجاور با شبکههای آبیاری اشاره کرد که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مسئولان محلی آن مناطق روبهرو شدهایم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون با بیان اینکه طبق قانون، ورود به حریم تاسیسات آبی و شنا کردن در دریاچه سدها و کانالهای آب ممنوع است، افزود: با توجه به وقوع حوادث متعدد غرق شدگی در تابستان سالهای اخیر لازم است که هموطنان بیشتر مواظب فرزندان خود باشند و آنها را از شنا کردن در منابع و سازههای آبی منع نمایند.