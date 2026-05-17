به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتشار فراخوانی، از آغاز فرآیند واگذاری ۲۰ درصد سهام دولتی خود در شرکت «قاصد هوشمند پیام ایرانیان» (قاصدک) خبر داد؛ اقدامی که در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و کسب‌وکار‌های دیجیتال انجام می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات به عنوان سازمان توسعه‌ای و در چارچوب مأموریت‌های اساسنامه‌ای خود و همچنین تبصره‌های ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نسبت به انتشار فراخوان واگذاری ۲۰ درصد سهام ممتاز دولت در شرکت یادشده اقدام کرده است.

بر اساس این فراخوان، متقاضیان حقوقی ایرانی دارای شناسه ملی و ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت‌نام و اعلام آمادگی اقدام کنند.

ارزش‌گذاری سهام (سهام ممتاز) به صورت آورده نقدی و غیرنقدی و بر اساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

شرایط و نحوه ثبت‌نام متقاضیان

در این فراخوان، داشتن صلاحیت حقوقی، توانایی مالی در تأمین سرمایه و برخورداری از سوابق معتبر به‌ویژه در حوزه مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها از مهم‌ترین شرایط پذیرش متقاضیان اعلام شده است.

همچنین تأکید شده است این فراخوان صرفاً برای دریافت درخواست‌های اولیه خرید سهام منتشر شده و پس از پایان مهلت ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی و نیز شیوه ارزیابی متقاضیان به اطلاع آنان خواهد رسید.

علاقه‌مندان می‌توانند درخواست‌های خود را به‌صورت مکتوب به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی ۲۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران، دبیرخانه این سازمان و با عنوان اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها ارسال کنند.

بر اساس مفاد فراخوان، کلیه هزینه‌های مربوط به فرآیند کارشناسی رسمی و واگذاری سهام بر عهده خریدار خواهد بود.