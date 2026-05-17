به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مسعود مصدق فرمانده یگان‌های ویژه فراجا گفت: قرارگاه جهادی تخصصی درمانی با هدف پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی نیروهای عملیاتی و خانواده‌های آنان در شرایط بحرانی راه اندازی شده است.



وی در حاشیه آغاز فعالیت قرارگاه درمانی با تاکید بر اهمیت آمادگی جسمانی و سلامت روان نیرو‌ها در ماموریت‌های حساس فراجا، تصریح کرد: تشکیل این قرارگاه، گامی راهبردی برای تضمین پایداری توان عملیاتی یگان‌های ویژه در مواجهه با چالش‌های پیش رو است.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا افزود: در این قرارگاه با استفاده از ظرفیت تیم‌های تخصصی پزشکی و مراقبت‌های فوری، نیاز‌های درمانی نیرو‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود.

سردار مصدق ادامه داد: رویکرد ما در این قرارگاه، فراتر از درمان‌های معمول است و بر پیشگیری و ارتقای سطح سلامت عمومی تمرکز ویژه‌ای داریم و همکاری میان بخش‌های درمانی و واحد‌های عملیاتی، کلید اصلی موفقیت در اجرای مأموریت‌های جهادی این یگان خواهد بود.

وی گفت: تلاش ما بر این است که تمامی تجهیزات و امکانات لازم برای فعالیت بی‌وقفه این قرارگاه در خدمت به خادمان امنیت فراهم شود.