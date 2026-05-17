دادستان عمومی و انقلاب دزفول بر ضرورت تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی در راستای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم‌الهی در نشست مشترک با فرماندهان انتظامی، رؤسای پلیس‌های تخصصی، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های این شهرستان با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی در فرآیند برخورد با جرائم و اجرای مأموریت‌های انتظامی، اظهار کرد: اجرای دقیق قانون همراه با حفظ کرامت مردم باید همواره مورد توجه ضابطان و نیرو‌های انتظامی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم خشن در سطح شهرستان، افزود: برنامه‌ریزی هدفمند، اقدامات پیشگیرانه و مقابله مؤثر با بزهکاری، نقش مهمی در ارتقای امنیت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

کرم اللهی پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی برشمرد و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر در این زمینه شد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول همچنین بر تسریع در اجرای دستورات قضایی از سوی ضابطین تأکید کرد و گفت: تسریع در انجام مأموریت‌ها و اجرای دستورات قضایی، موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های قضایی خواهد شد.

کرم اللهی ارتقای ظرفیت انجام تحقیقات تخصصی در پرونده‌های مهم را ضروری دانست و افزود: آموزش ضابطین و بهره‌گیری از نیرو‌های آموزش‌دیده و توانمند، از الزامات موفقیت در کشف و رسیدگی دقیق به جرائم است.