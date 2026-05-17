مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تحویل گرفتن گندم از کشاورزان و پرداخت نکردن پول گندم، به روند خرید تضمینی لطمه میزند، اظهار داشت: کشاورزان علاوه بر مخارج زندگی خود، برای پرداخت هزینههای برداشت محصول نیز به پولشان نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیقلی ایمانی با اشاره به گذشت یک و ماه نیز آغاز برداشت گندم و تحویل محصول به سیلوهای دولتی، تصریح کرد: باوجود تاکید همه مسئولان و نمایندگان بر اهمیت تامین امنیت غذایی و لزوم پرداخت مطلبات گندمکاران، تاکنون پولی به کشاورزان پرداخت نشده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه کشاورزان ترجیح میدهند که محصولشان برای تامین نان مردم کشورمان مصرف شود، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم ارزانتر از برخی نهادههای دامی مانند ذرت است و دلالها آمادهاند که گندم را به صورت نقدی از کشاورز خریداری کنند، اما گندمکاران محصول خود را باوجود پرداخت نشدن پول از سوی دولت، به مراکز دولتی تحویل میدهند.
ایمانی تصریح کرد: با این حال همین کشاورزان برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده هایشان به پول فروش گندم نیاز دارند و علاوه بر این باید هزینههای تراکتور، کمباین و .. را نیز بپردازند.
وی در واکنش به اظهارات برخی از مسئولان دولتی مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از بهای گندم به صورت کارت اعتباری پرداخت میشود، اظهار داشت: کارت اعتباری بانک کشاورزی برای خرید کالاهای مصرفی روزانه از فروشگاهها و یا خرید ذرت و جو و کنجاله و سایر نهادههای دامی در نظر گرفته شده، در حالی که کشاورزان گندمکار یا خودشان تولید کننده و فروشنده این محصولات هستند و یا باید هزینههای دیگری مانند کمباین، سوخت، کامینون و ... را بپردازند.