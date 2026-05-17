پخش زنده
امروز: -
دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت: بررسی وضعیت زغالسنگ در جهان و ایران نشان میدهد که با وجود نقش راهبردی این ماده معدنی در تولید برق و صنایع پایه، سهم ایران از مصرف جهانی بسیار ناچیز است.
سعید صمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: سالانه حدود ۹ میلیارد تن زغالسنگ در جهان مصرف میشود و حدود به ۴۰ درصد برق جهان از طریق نیروگاههای زغالسوز تأمین و بیش از ۹۰ درصد فولاد جهان با استفاده از این ماده تولید میشود.
صمدی گفت: مصرف سالانه زغالسنگ در ایران حدود سه میلیون تن است که در مقایسه با آمار جهانی بسیار ناچیز است.
وی افزود: مهمترین حوزههای زغالسنگ کشور در کرمان، البرز مرکزی، شاهرود، دامغان، گلستان و بهویژه طبس متمرکز است. برآوردها حاکی از وجود حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمینشناسی در ایران است، اما ذخیره قطعی اکتشافشده تنها حدود دو میلیارد تن میباشد که این فاصله ناشی از کمبود فعالیتهای اکتشافی در گذشته است.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران، پایین بودن مصنوعی قیمتها را یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت دانست و گفت: در سال ۱۴۰۳، قیمت هر تن زغالسنگ داخلی حدود ۸ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که قیمت تمامشده زغالسنگ وارداتی به حدود ۲۲ میلیون تومان میرسد و قیمت جهانی زغالسنگ متالورژیکی در حدود ۲۰۰ دلار در هر تن برآورد شده است.
صمدی گفت: این وضعیت در حالی ادامه دارد که ایران با ناترازی شدید گاز طبیعی مواجه است. برآوردها نشان میدهد در دوره اوج مصرف، کسری گاز کشور به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد که گاهی به تعطیلی یا محدودیت صنایع منجر میشود.
به اعتقاد صمدی، اگر در سالهای گذشته برنامهریزی برای توسعه نیروگاههای زغال سوز انجام میشد بخشی از ناترازیها قابل مدیریت بود.
وی بیان کرد: توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری زغالسنگ در ایران میتواند ضمن ایجاد اشتغال در مناطق معدنی، وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنعتی را کاهش دهد، اما تحقق این هدف نیازمند سیاستگذاری دقیق، سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی معادن است.