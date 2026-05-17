به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ استان کشور با تنش آبی مواجه هستند، بر ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب تاکید کرد.
وی ضمن درخواست از مردم برای همراهی در عبور از این شرایط حساس افزود: هدف اصلی ما تأمین آب پایدار است، به گونهای که هیچگونه اختلالی در زندگی روزمره و سلامت جامعه ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: به منظور مقابله با این بحران، طرحهای ویژهای برای مناطق درگیر از جمله استانهای تهران، البرز، همدان، شهر مشهد در استان خراسان رضوی و شهرهای اراک و ساوه در استان مرکزی تعریف شده است که برای اجرای آنها بیش از ۱۵ همت اعتبار تخصیص یافته است.
امینی بیان کرد: به منظور توسعه زیرساختهای آبی کشور، اعتبارات کلان دیگری در نظر گرفته شده است؛ به طوری که ۹ همت به طرحهای آبرسانی شهری اختصاص یافته و ۱۵ همت دیگر برای طرحهای مشارکتی با بخش خصوصی سرمایهگذاری شده است. در طرحهای سرمایهگذاری که تمرکز عمده آنها بر نوار ساحلی جنوب کشور است، آب استحصالی از سرمایهگذاران خریداری می شود و سپس در شبکههای توزیع آب شهری در دسترس شهروندان قرار میگیرد.