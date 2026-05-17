لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا عالی آمادگی کامل دارد تا با بهکارگیری تمام ظرفیتهای علمی، پژوهشی و سیاستگذاری خود، در پیشبرد مأموریتهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مشارکت مؤثری داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به همراه هیئتی از مدیران این شورا، در جریان بازدید از مرکز اسناد انقلاب اسلامی با حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس این مرکز، دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حفظ میراث مکتوب انقلاب، اعلام آمادگی کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام ظرفیتهای خود را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و ایجاد زمینههای پژوهشی به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی خود در حوزه فلسفه و اندیشه اسلامی و همچنین تجربه مدیریت در نهادهای سیاستگذار فرهنگی، اظهار داشت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهعنوان یکی از ارکان مهم حافظه تاریخی نظام، نیازمند حمایت همهجانبه نهادهای حاکمیتی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی کامل دارد تا با بهکارگیری تمام ظرفیتهای علمی، پژوهشی و سیاستگذاری خود، در پیشبرد مأموریتهای این مرکز مشارکت مؤثری داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عبور از مرحله گردآوری صرف اسناد و لزوم عملیاتیسازی این گنجینه ملی در جهت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور، خاطرنشان کرد: اسناد تاریخی زمانی ارزشمند خواهند بود که به تولید دانش، تبیین گفتمان انقلاب و پاسخگویی به نیازهای نسل جدید منجر شوند.
در این نشست تخصصی که با هدف بررسی ظرفیتهای همکاری میاندستگاهی برگزار شد، حجتالاسلام پورمحمدی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، به تشریح تاریخچه، مأموریتها و دستاوردهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به پیشتازی این مجموعه در حوزه دیجیتالسازی اسناد تاریخی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران، آخرین فعالیتهای مرکز در زمینه جمعآوری، طبقهبندی و انتشار اسناد انقلاب اسلامی را برشمرد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین از تلاشها و خدمات حجتالاسلام والمسلمین سید حمید روحانی و مرحوم حجتالاسلام والمسلمین روحالله حسینیان، رؤسای پیشین این مجموعه، تقدیر کرد و بر ظرفیتهای مشترک همکاری میان مرکز اسناد انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید نمود.
گفتنی است؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۰ با هدف انجام تحقیقات مستند تاریخی و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی تأسیس شد و هماکنون تحت ریاست حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی فعالیت میکند. این مرکز با بهرهگیری از کتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و آرشیو مطبوعات، فضای علمی و پژوهشی مناسبی را برای محققان داخلی و خارجی فراهم کرده است.