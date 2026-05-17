تا روز دوشنبه وزش باد در شهر‌های آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی خواهد شد.

پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی تحت تاثیر توده گرد و خاک عراقی خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر وقت امروز عبور موج ضعیفی از روی استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های پراکنده و رعد وبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

او ادامه داد: تا روز دوشنبه سرعت وزش باد‌ها بویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی فردا روند کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.