فرماندار نور از تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و واحد‌های عرضه مواد غذایی خبر داد و گفت: حمایت از کسبه منصف و برخورد با گران‌فروشان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدهادی رجایی فرماندار شهرستان نور در بازدید سرزده از نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و واحد‌های عمده‌فروشی شهرستان، از اجرای طرح نظارت مستمر بر بازار خبر داد.

وی با اشاره به تاکید استاندار مازندران بر کنترل بازار و تامین آرامش مردم گفت: گروه‌های مشترک نظارتی متشکل از اصناف، بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی به صورت مستمر وضعیت بازار شهرستان را رصد می‌کنند.

فرماندار نور افزود: سیاست دولت و استانداری مازندران حمایت از کسبه و نانوایانی است که کالای مناسب و با قیمت منصفانه عرضه می‌کنند و اصول بهداشتی، رضایت مردم و کیفیت خدمات را رعایت دارند.

رجایی با تاکید بر لزوم رعایت وزن چانه نان، کیفیت پخت و مسائل بهداشتی در نانوایی‌ها اظهار کرد: نانوایانی که نان باکیفیت و قیمت مناسب به مردم ارائه دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.

وی همچنین درباره برخورد با متخلفان گفت: واحد‌هایی که اقدام به گران‌فروشی، عرضه اجناس قدیمی با قیمت جدید و برهم زدن آرامش بازار کنند، توسط گروه‌های بازرسی شناسایی و برای آنان پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.

فرماندار نور افزود: بازرسی‌ها به صورت روزانه و هفتگی و در قالب گروه‌های چند نفره به شکل سرزده در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا آرامش بازار و رضایت مردم حفظ شود.