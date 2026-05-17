به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل؛ هاشم میرزانژاد، اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان منطقه حفاظت شده نئور، یک صیاد غیرمجاز شناسایی شد که در حین اقدام قانونی برای دستگیری متخلف، درگیری رخ داد و یک نفر محیط‌بان از ناحیه زانوی پا زخمی شد.

وی افزود: در این حادثه، محیط‌بان مجروح بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شد که خوشبختانه بنا بر اعلام تیم پزشکی، وضعیت عمومی وی در حال حاضر مساعد بوده و روند درمانی ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اردبیل تصریح کرد: متهم پس از درگیری از محل متواری شد، اما با تلاش و جدیت محیط بانان منطقه فرد متخلف دستگیر و با همکاری نیروی انتظامی، بازداشت شد.

میرزانژاد تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل با قاطعیت، پیگیری این پرونده را تا برخورد کامل قانونی و قضایی با متخلفان ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که جان محیط‌بانان و حافظان طبیعت را تهدید می‌کنند، نخواهد داشت.