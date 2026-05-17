به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی در دیدار با مدیرعامل شرکت جهاد نصر حمزه در تهران اظهار داشت: برابر مصوبات شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و ابلاغ دستورالعمل خرید دانه‌های روغنی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و معرفی مدیریت تعاون روستایی استان به عنوان مجری در سطح استان و همچنین با توجه به نزدیکی فصل برداشت دانه روغنی کلزا، اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر استانی آمادگی کامل برای خرید توافقی بیش از ۵ هزار تن محصول کلزای تولیدی کشاورزان استان از قرار کیلویی ۱۱۰ هزار تومان را دارد.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی افزود: تمهیدات لازم برای تجهیز مراکز خرید و کالیبره کردن رطوبت سنج‌ها تا قبل از فرا رسیدن زمان برداشت در حداقل ۶ مرکز، پیش بینی شده تا در امر خرید محصولات کشاورزی خللی ایجاد نگردد.

صبری، مدیرعامل شرکت جهاد نصر حمزه نیز با اشاره به عقد قرارداد همکاری با مباشر استانی، بر حمایت بیشتر از کشاورزان بمنظور پایداری تولید و تامین نیاز‌های اساسی جامعه تاکید کرد.