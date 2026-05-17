یکی از عشایر غیور بختیاری با خودروی شخصی مزین به تصاویر شهدای میناب و شهدای جنگ تحمیلی سوم به سمت مشهد مقدس در حال حرکت و روایتگر شهدا در تجمعات شبانه است.

سفر به مشهد با خودروی مزین به عکس شهدا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد چهارلنگ بختیاری، حدود ۷۰ روز است با خودروی ون شخصی از اهواز راهی مشهد مقدس شده و حدود ۳۰ روز را در میناب حضور داشته و با خانواده شهدای میناب دیدار کرده است.

وی خودروی خود را مزین به تصاویر شهدا و دستنوشته‌های خانواده شهدای میناب کرده است.

محمد چهارلنگ بختیاری مهمان مردم خونگرم شهرستان نایین بود و سپس به سمت کاشان، قم و تهران حرکت می‌کند.

وی هدف از این حرکت خود را عرض تسلیت شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب و همچنین تجدید یاد شهدای عزیز ماه رمضان به‌ویژه شهدای مظلوم دانش آموز بیان کرد.