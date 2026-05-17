یکی از عشایر غیور بختیاری با خودروی شخصی مزین به تصاویر شهدای میناب و شهدای جنگ تحمیلی سوم به سمت مشهد مقدس در حال حرکت و روایتگر شهدا در تجمعات شبانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد چهارلنگ بختیاری، حدود ۷۰ روز است با خودروی ون شخصی از اهواز راهی مشهد مقدس شده و حدود ۳۰ روز را در میناب حضور داشته و با خانواده شهدای میناب دیدار کرده است.
وی خودروی خود را مزین به تصاویر شهدا و دستنوشتههای خانواده شهدای میناب کرده است.
محمد چهارلنگ بختیاری مهمان مردم خونگرم شهرستان نایین بود و سپس به سمت کاشان، قم و تهران حرکت میکند.
وی هدف از این حرکت خود را عرض تسلیت شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب و همچنین تجدید یاد شهدای عزیز ماه رمضان بهویژه شهدای مظلوم دانش آموز بیان کرد.