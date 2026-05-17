رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: جسد جوان ۲۷ ساله اهل اندیمشک که در روز‌های گذشته در رودخانه دز مفقود شده بود، توسط تیم نجات غریق کشف و از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظم‌فر بیان کرد: پس از چند روز عملیات جست‌وجوی مستمر توسط تیم‌های عملیاتی و غواصی آتش‌نشانی، هیات نجات غریق شهرستان و همچنین تیم‌های نجات غریق علی مالک و ساحل دووه دزفول، سرانجام جسد این جوان ساعاتی پیش در محدوده پل قدیم کشف و از رودخانه بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: پس از کشف پیکر، با هماهنگی انجام‌شده، جسد برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه متولی قرار گرفت.

براساس اعلام رییس هیات نجات غریق خوزستان، این استان بیشترین آمار غرق‌شدگی در کشور را دارد.

رودخانه دز یکی از نقاط پرخطر از نظر حوادث غرق‌شدگی در کشور به شمار می‌رود، با توجه به زلال بودن آب این رودخانه و حضور گسترده گردشگران در حاشیه آن، لازم است تدابیر جدی‌تری برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اتخاذ شود.

طبق گزارش‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول در سال گذشته (۱۴۰۳)، ۹ مورد غرق‌شدگی در استخر باغ‌ها، ۲ مورد در کانال‌های آب و ۶ مورد در رودخانه دز گزارش شده است.