به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با هدف خدمات رسانی پزشکی به مناطق محروم و کم برخوردار، گروه جهادی چشم پزشکی کیمیاگران قرارگاه حاح عبدالله والی تهران به در سفر یک روزه به چرام به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان چرام خدمات پزشکی رایگان ارائه دادند.

مدیر گروه جهادی چشم پزشکی کیمیاگران قرارگاه حاح عبدالله والی تهران گفت: ارائه خدمات چشم پزشکی در مناطق محروم سراسر کشور را در قالب گروه جهادی کیمیاگران از طرف قرارگاه حاج عبدالله والی تهران در برنامه سالانه این گروه جهادی است.

دکتر پیری با بیان اینکه در این سفر یک روزه بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان چرام مورد معاینه قرار گرفتند افزود: این تعداد از افراد مراجعه کننده با با حضور پنج تن از چشم پزشکان و تکنسین چسشم پزشکی، بصورت رایگان ویزیت و بیمارانی که نیاز به عمل دارند به بیمارستان‌ها معرفی و درمان می‌شوند.

اسحاق بخشایش مدیرکمیته امداد شهرستان چرام با بیان اینکه عمل چشم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد رایگان است گفت: مددجویانی که برای آنان عینک تجویز شده بعد از یکماه می‌توانند به کمیته امداد مراجعه کرده و عینک خود را تحویل بگیرند.