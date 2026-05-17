به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی گفت: ۱۳ ناشر آذربایجان‌غربی در نمایشگاه مجازی کتاب تا دوم خردادماه حضور فعال دارند.

علیرضا نوروزیافزود: اسین، دونالاو، آفرینیش ادب، خسروانی مجد، دانشگاه ارومیه، درنالار، رجال، روباه، زانکو، سایین قالا، سرزمین حماسه، طا‌ها نگار، کتاب خوبان و مانگ از جمله ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی گفت: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ایران»، از ۲۶ خرداد آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد ادامه دارد.

نوروزی با اشاره به اهمیت توجه سنین مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی افزود: لازم است مدارس بیش از پیش به ترویج فرهنگ مطالعه توجه کنند، چرا که جامعه‌ای که به کتاب بها دهد، در همه زمینه‌ها پیشرفت خواهد کرد.