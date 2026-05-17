معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت برای افزایش تولید خودروها با ارزبری کمتر برنامه ریزی جدی انجام داده و تامین ارز این خودروها در اولویت است.
حامد عاملی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: وزارت صمت بر افزایش حجم تولیدخودروها با ارزبری کمتر و داخلی سازی بیشتر متمرکز شده است، اما تامین ارز همه خودروها انجام خواهد شد.
وی گفت: موضوع افزایش عرضه خودرو، در دو حوزه تولید داخلی و وادرات در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، در حوزه تولید هیچگونه تغییر سیاستی نداشتیم و مبنای ما افزایش حجم تولید است و با وجود محدودیتهای ارزی، اما منابع ارزی مورد نیاز خودروسازان به طور کامل تامین میشود.
معاون وزیر صمت افزود: در جلسهای که با خودروسازان داشتیم، وزیر صمت هم تاکید داشت که نیازهای ارزی خودروسازان به طور کامل تامین شود.
عاملی گفت: تعطیلیهای ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا تولید خودرو کاهش یابد، اما اکنون شرایط تولید مانند قبل از جنگ است و تلاش داریم کاهش تولید خودرو نداشته باشیم.