به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در پی انعقاد قرارداد با دو مرکز لوازم خانگی بزرگ، زوجینی که کمتر از ۵ سال از تاریخ عقدشان گذشته است می‌توانند از تسهیلات ۲۰۰ تا۵۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی بهره‌مند شوند.

قناد با اشاره به اینکه این تسهیلات ربطی به تسهیلات ازدواج ندارد، افزود: متقاضیان به ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها مراجعه کنند تا معرفی نامه برای خرید تسهیلاتی دو ساله با ۲۳ درصد سود سالانه را دریافت کنند.

وی گفت: یکی از فعالیت‌های ما در بحث ازدواج ارائه تسهیلات به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده است که ۱۴ مرکز اکنون در استان است و پارسال ۳ هزار نفر مشاوره از این مراکز دریافت کرده‌اند و هر کد ملی سه جلسه مشاوره رایگان دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان در استان به ویژه مناطق مرزی در بحث ازدواج و جمعیت افزود: پارسال ۱۴۰ کارگاه با ۲۸۰ ساعت در بحث آموزش‌های رایگان شروع زندگی و ازدواج برگزار کردیم و بیش از ۴ هزار و ۱۵ نفر از جوانان در این کارگاه‌ها شرکت کردند.

قناد افزود: در طول هفته ازدواج زوجین موفق شناسایی و تجلیل می‌شوند و در بیرجند خانه عقد نرجس را داریم که ظرفیت ۲۰۰ نفر به بالا را دارد و می‌توانند از این ظرفیت برای جشن شروع زندگی شان استفاده کنند و همچنین کانون وصال شیرین داریم که صنف‌هایی که در خصوص ازدواج می‌توانند خدمات تخفیفی بدهند را شناسایی کرده است.

وی گفت: یکی از دو بال ارزشمند ورزش و جوانان، سازمان‌های مردم نهاد هستند که در بحث فرزندآوری و ازدواج نیز فعالیت می‌کنند و در تمام شهرستان‌های استان سمن‌هایی در این مورد وجود دارد و فعالیت‌هایی از جمله جشن وصال و اهدای جهیزیه را انجام می‌دهند.