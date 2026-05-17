رئیس اتحادیه صنف صنایع برودتی و تهویه مطبوع اهواز با اشاره به فعالیت واحد‌های بدون مجوز گفت: این افراد بدون داشتن مجوز، پول‌های بیشتری از مردم می‌گیرند و از نظر فنی هم تخصص کافی ندارند. توصیه من به مردم این است که حتماً از واحد‌های صنفی دارای مجوز استفاده کنند که پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهزاد قهوه‌رخی با اشاره به نوسانات شدید قیمت کمپرسور و گاز در بازار اهواز اظهار کرد: قیمت گاز و کمپرسور هر روز در حال تغییر است و توزیع کنندگان قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. به دلیل عدم ورود قطعات از بنادر، این قطعات را با قیمت بالاتر می‌فروشند.

وی با اشاره به وجود سه توزیع‌کننده اصلی کمپرسور در اهواز بیان کرد: این سه نفر حرف اول را می‌زنند. دو نفر آنها از سمت هندیجان و دیلم تغذیه می‌شوند و بار برایشان می‌آید و یکی دیگر به صورت مستقیم از تهران و امارات می‌آورند. این دو توزیع کننده با هم هماهنگ هستند و میان خود قیمتی مصوب می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف صنایع برودتی و تهویه مطبوع اهواز، با اشاره به فعالیت واحد‌های بدون مجوز گفت: ما باید به واحد‌های سیار یک کارت شناسایی بدهیم. همچنین باید سایت دیوار کنترل شود. افرادی در این سایت‌ها خود را نماینده همه برند‌ها معرفی می‌کنند. مثلاً کسی خودش را به دروغ نمایندگی برند فلان معرفی می‌کند.

وی، تخلفات عمده واحد‌های صنفی را بدون جواز بودن، نداشتن مهارت کافی و عدم نمایندگی واقعی عنوان کرد و گفت: این افراد بدون داشتن مجوز، پول‌های بیشتری از مردم می‌گیرند و از نظر فنی هم تخصص کافی ندارند. به عنوان مثال، فردی پیش من انتقاد می‌کرد، می‌گفت برای سرویس سه دستگاه سرمایشی، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ مصوب از او گرفته شده و کارش هم فقط تنظیم گاز بوده است. همچنین برخی از این افراد دستگاه مردم را باز کرده و می‌برند و چند روز بعد برای نصب می‌آیند. توصیه من به مردم این است که حتماً از واحد‌های صنفی دارای مجوز استفاده کنند که پاسخگو باشند.

قهوه‌رخی در ادامه گفت: افرادی که از این واحد‌های بدون مجوز شاکی هستند، معمولاً شکایتشان را به اتحادیه می‌آورند و اتحادیه به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد. مشکلات کم نیستند. بعضی اوقات یک فرد کارش را خوب انجام می‌دهد و سیار است، نوش جانش، اما این واحد مجوز ندارد. این افراد باید مجوز بگیرند و پروانه داشته باشند. سایت دیوار نیز باید توسط دادستانی کنترل شود تا مسئولان وضعیت را ببینند.

رییس اتحادیه صنف صنایع برودتی و تهویه مطبوع اهواز در خصوص نحوه ثبت شکایات گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و یا مستقیماً به اتحادیه مراجعه کنند. اتحادیه آماده رسیدگی به شکایات مردم است و در این زمینه با جدیت عمل خواهد کرد.

قهوه‌رخی با اشاره به فعالیت این اتحادیه در حوزه تعمیرات کولرها، یخچال، لباسشویی و ظرفشویی اظهار کرد: نرخ‌نامه این خدمات آماده شده و از طریق سامانه پیامکی به واحد‌های صنفی اعلام می‌شود. همچنین طی هفته آینده لوگویی طراحی می‌شود که واحد‌های دارای مجوز می‌توانند آن را در مغازه خود نصب کنند تا مردم بدانند آن واحد صنفی از اتحادیه مجوز فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ صنف زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته تورم حدود ۷۰ درصد داشتیم، تهیه و ابلاغ نرخ‌نامه جدید ضروری بود. نرخ‌نامه شامل تعرفه خدمات تعمیر و سرویس و نصب انواع دستگاه‌های برودتی است.