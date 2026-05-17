به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: این متهم پس از اقدامات مجرمانه خود قصد داشت با هدف کشته سازی دروغین و همسویی با رسانه‌های معاند اینگونه القا کند که بدست نیرو‌های امنیتی و انتظامی کشته شده و در این راستا اطلاعیه‌ها و تصاویر متعددی از فوت وی در رسانه‌های مجازی و غیر رسمی شهرستان شیروان منتشر شده بود.

این فرد پس از فرار در دی ماه در استان البرز اقامت مخفیانه گزیده بود و منتظر بود تا نامش فراموش شود و دوباره به شهر خود باز گردد، اما بلافاصله پس از خروج از مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

وی با قبول کردن اتهامات، از اقدامات خود در دعوت مردم به ایجاد آشوب در شهر و ضربه زدن به اماکن عمومی و اموال مردم اظهار پشیمانی کرده است.

دادستان شیروان هم گفت: هادی عباسیان در اغتشاشات دی ماه با انتشار ویدئو‌هایی در فضای مجازی از مردم شیروان برای اغتشاش دعوت کرده می‌کرد.

به گفته محمد اکبری، انتشار تصویر و نام این متهم با هدف شفاف سازی افکار عمومی مردم شیروان صورت می‌گیرد تا ابهاماتی که رسانه‌های معاند درباره کشته شدن این فرد توسط نیرو‌های انتظامی منتشر کرده بودند برطرف شود.