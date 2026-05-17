دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت:دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،محمود نعمتی گفت:دو متهم حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

نعمتی افزود:این دو متخلف به جرم خیانت در امانت، گندم یارانه‌ای را به صورت نامشروع تصاحب و بدون مجوز قانونی در بازار آزاد به فروش رساندند.

وی اضافه کرد:آن‌ها از این طریق اقدام به ایجاد اخلال در نظام توزیع گندم و آرد و پولشویی نمودند.

دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت:این دو نفر پس از رصد و اشرافیت اطلاعاتی لازم و انجام تحقیقات گسترده و دقیق شناسایی و با قرار قانونی به زندان معرفی شدند.

وی گفت: تحقیقات جهت شناسایی سایر شرکا و معاونین جرم از جمله اشخاصی که با علم و اطلاع اقدام به خرید گندم دولتی از متهمین نموده بودند ادامه دارد.

نعمتی افزود: از متهمین اموال قابل توجه شناسایی و‌ جهت تامین خسارت وارده به دولت توقیف شد.

وی گفت: برخورد قاطع توام با رعایت قانون و عدالت نسبت به متعرضین به اموال عمومی و دولتی و نیز حوزه ارزاق عمومی مردم در دستور کار دادسرای مراغه قرار دارد و عموم شهروندان نیز می‌توانند گزارشات خود را در این خصوص به دادستانی مراغه و پلیس اطلاعات و آگاهی منعکس نمایند تا در اسرع وقت بررسی شود.