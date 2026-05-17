زنجیره ارزش زعفران و پزشکی دیجیتال، دو محور توسعه در منطقه آزاد دوغارون تایباد هستند.

زعفران و پزشکی، دو محور توسعه منطقه آزاد تجاری دوغارون تایباد

زعفران و پزشکی، دو محور توسعه منطقه آزاد تجاری دوغارون تایباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: تکمیل زنجیره ارزش و صادرات زعفران و همچنین پزشکی دیجیتال، دو محور مهم برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه آزاد تجاری-صنعتی هستند.

محمدرضا مودودی افزود: استان خراسان رضوی در تولید زعفران جایگاه برتر در کشور را دارد و منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون می‌تواند به قطب فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول بدل شود.

وی با اشاره به گردشگری سلامت و پزشکی دیجیتال ادامه داد: جذب بخشی از بازار درمان کشور افغانستان و ارائه خدمات سلامتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، یکی از اهداف منطقه آزاد دوغارون است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون بیان کرد: این منطقه آزاد باید از تجارت سنتی عبور کرده و به سمت بازار‌های مدرن، خدمات هوشمند و اتصال به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کند.

مودودی تصریح کرد: سند توسعه منطقه آزاد دوغارون بر مبنای رویکرد و الگوی نسل هفتم مناطق آزاد تدوین می‌شود که به عنوان نقشه راه ارتقای این کانون اقتصادی، مسیر شکل‌گیری یک شهر تجاری مدرن را در شرق ایران ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف ما صرفاً واگذاری زمین و درآمدزایی کوتاه‌مدت نیست، اضافه کرد: تلاش داریم با استفاده از نمونه‌های مشارکتی، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری پایدار، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی بلندمدت باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: همجواری با بازار ۴۰ میلیونی افغانستان و قرار گرفتن در محور مواصلاتی مشهد-هرات، این منطقه آزاد را به یکی از مراکز بالقوه تجارت، ترانزیت و خدمات لجستیکی شرق کشور تبدیل کرده است.

مودودی افزود: احداث شهرک سوخت، شهر نمایشگاهی، جایگاه معدنی ۷۰۰ هکتاری و نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی از جمله طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد دوغارون هستند که تفاهم‌نامه اجرای آنها با بخش خصوصی به امضا رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح بزرگراه جاده ابریشم به طول ۱۰ کیلومتر، یکی از طرح‌های عمرانی تحول‌آفرین منطقه آزاد دوغارون است که می‌تواند چهره این منطقه آزاد را به چشم‌انداز توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل کند.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در گستره‌ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار فعالیت می‌کند.