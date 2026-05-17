فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از توقیف خودرو نیسان حامل ۴ هزار و ۸۰۰ بطری نوشیدنی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ هادی جاویدی آزاد گفت: ماموران پلیس انتظامی هنگام گشت زنی در جاده اصلی شیراز به سروستان به یک دستگاه وانت نیسان که حامل بار نوشیدنی بود، مشکوک شدند.
او ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضایی این وانت نیسان را توقیف و در بازرسی از آن ۴هزار و ۸۰۰ عدد بطری نوشیدنی خارجی و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سروستان افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده افزون بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ هادی جاویدی آزاد در پایان گفت: پرونده قضایی دراین خصوص تشکیل و موضوع تحت پیگیری است.