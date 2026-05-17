رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: باید از ظرفیت‌های کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست برای عبور از مشکلات هنر-صنعت مد و لباس کشور استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شصت و هفتمین نشست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به ریاست دکتر قادر آشنا و دبیری دکتر محسن گرجی صبح امروز در محل شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

در این جلسه دکتر سیدعلی یزدیخواه، عضو ناظر کارگروه مد و لباس کشور در سخنانی از «نیاز جامعه به محل‌های تخصصی عرضه پوشاک ایرانی- اسلامی» تاکید و با اشاره به فرصت‌های نوظهور پیش‌رو، خاطرنشان کرد: کارگروه باید برنامه‌ای جامع برای دوران پسا جنگ حوزه مد و لباس، داشته باشد.

دکتر قادر آشنا، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز در این جلسه «شبکه‌سازی بین‌المللی برای عرضه بهتر و هدفمند محصولات مد و لباس ایرانی» را راهکاری برای عبور از مشکلات هنر-صنعت مد و لباس کشور عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت‌های کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست در این مسیر استفاده شود.

در ادامه، دکتر محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گزارشی از اقدامات کارگروه ساماندهی مد و لباس در جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، «توجه به هویت غنی فرهنگی- هنری ایران و تاکید بر وحدت، همدلی، ایستادگی و تمامیت ارضی» را محور برنامه‌های کارگروه در ایام جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد.

وی گفت: کارگروه تلاش کرد در اجرای مجموعه فعالیت‌های خود در این ایام، عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان را با بخشی از ظرفیت‌های هنر- صنعت مد و لباس از جمله «نقاشی و چاپ روی پارچه، ساخت زیورآلات و لزوم توجه به منابع کشور» آشنا کند.

در این جلسه، ابوالقاسم شیرازی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک تهران، با بیان اینکه «عدم دسترسی به مواد اولیه مشکل جدی اصناف تولیدکننده» است، افزود: اصناف پوشاک، با وجود مشکلات متعدد، متعهدانه در زمان جنگ تحمیلی سوم، به حفظ اشتغال و تامین نیاز بازار، اهتمام ورزیده و از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

مهندس سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، نیز بر لزوم «افزایش دیپلماسی عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور» تاکید کرد و افزود: شرایط محیطی سال‌های اخیر از لحاظ اقتصادی فشار زیادی را به ویژند‌های تولید و عرضه‌کننده پوشاک وارد کرده است.

همچنین دکتر محسن ترحمی، نماینده وزارت صمت در کارگروه در سخنانی از «نیاز به پیگیری اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس» گفت و افزود: توجه به «مد مقاومت و صرفه‌جویی» در برنامه امسال کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمد اسماعیل‌زاده، نماینده وزارت آموزش و پرورش نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره دانش‌آموزی مد و لباس از ارسال حدود پنج هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره، خبر داد.

سیدمهدی ناظمی، نماینده سازمان صدا و سیما در جلسه ۶۷ کارگروه مد و لباس کشور، اظهار داشت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با نگاه قرارگاهی و با تمرکز بر پویش‌ها و رویداد‌هایی از جمله مد مقاومت، توان خود را برای پیشبرد برنامه‌های کارگروه، پای کار خواهد آورد.

در این جلسه که مهدی خشکباری، نماینده سازمان برنامه و بودجه و سیامک ناظمی، نماینده انجمن طراحان لباس و پارچه ایران نیز در آن حضور داشتند مقرر شد «اعضای حقوقی کارگروه، گزارش عملکرد شش ماهه دوم خود را مبتنی بر وظایف و برنامه اجرایی امسال»، ارسال کنند.

«ارائه گزارش رویداد‌های مد اسلامی، مرور مجدد شرح وظایف دستگاه‌ها در حوزه مد و لباس، پیگیری اجرای نماد‌های الهام‌بخش روی لباس مدارس در همکاری وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه کارگروه، فعال شدن سازمان صدا و سیما در پوشش برنامه‌های کارگروه و پیگیری موضوع معافیت‌های مالیاتی» از دیگر مصوبات جلسه امروز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بود.