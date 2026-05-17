فرصت ارسال اثر به هشتمین دوره جایزه ادبی «ارغوان» تا ۱۵ تیر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیرخانه هشتمین دوره جایزه «ارغوان» اعلام کرد که به دلیل شرایط جنگی و محدودیتهای دسترسی به اینترنت، فرصت ارسال اثر به این جایزه ادبی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده است.
هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان با موضوع «فردا» به دبیری اوژن حقیقی و در حوزه داستان کوتاه، ویژه جوانان زیر ۳۰ سالی برگزار میشود که اثر چاپشدهای نداشته باشند.
جایزه ادبی به کوشش موسسه «ارغوان هفت رنگ» با هدف کشف استعدادهای جوان و تلاش برای ارتقای جایگاه آنان از سطح آماتوری به حرفهای و ترویج داستاننویسی و فرهنگ کتابخوانی، برگزار میشود و اعضای هیات انتخاب آن (بر اساس حروف الفبا) میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، عالیه عطایی و فرشته نوبخت هستند.
احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان نیز داوری آثار شرکتکننده را بر عهده دارند.