به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیرخانه هشتمین دوره جایزه «ارغوان» اعلام کرد که به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، فرصت ارسال اثر به این جایزه ادبی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده است.

هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان با موضوع «فردا» به دبیری اوژن حقیقی و در حوزه داستان کوتاه، ویژه جوانان زیر ۳۰ سالی برگزار می‌شود که اثر چاپ‌شده‌ای نداشته باشند.

جایزه ادبی به کوشش موسسه «ارغوان هفت رنگ» با هدف کشف استعداد‌های جوان و تلاش برای ارتقای جایگاه آنان از سطح آماتوری به حرفه‌ای و ترویج داستان‌نویسی و فرهنگ کتاب‌خوانی، برگزار می‌شود و اعضای هیات انتخاب آن (بر اساس حروف الفبا) میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرم‌شیر، عالیه عطایی و فرشته نوبخت هستند.

احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان نیز داوری آثار شرکت‌کننده را بر عهده دارند.