پاداش ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریالی برای گزارش انشعابات غیرمجاز در بردسکن
شهروندانی که موارد انشعاب غیرمجاز آب در بردسکن را گزارش دهند بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال پاداش نقدی میگیرند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن با اشاره به اینکه شناسایی مصارف غیرمجاز یکی از راهکارهای اساسی در مدیریت و پایدارسازی منابع آب است، اظهار کرد: در صورت صحت گزارشهای مردمی، با توجه به نوع انشعاب (مسکونی یا غیرمسکونی)، مبلغی به عنوان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت میشود.
محمد صادقی افزود: شهروندان میتوانند بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۲۲ یا تماس با شماره ۵۵۴۲۹۰۸۰ (واحد حراست) موارد تخلف را گزارش دهند.
وی با تأکید بر اینکه انشعابات غیرمجاز از مهمترین چالشهای حوزه آب است که علاوه بر تشدید تنش آبی، حقوق مشترکان قانونمدار را تضییع میکند، گفت: در سال گذشته ۱۷۸ مورد انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان شناسایی و تعیین تکلیف شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه و همکاری دستگاه قضایی برای برخورد قاطعتر با این تخلفات در سال جاری تصریح کرد: بر اساس قانون، استفادهکنندگان غیرمجاز از آب علاوه بر پرداخت بهای مصرف، موظف به جبران خسارت بوده و مشمول جرایم قانونی خواهند شد.