سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از تحویل یک سر بزمجه بیابانی (وارانوس) توسط مأموران آتش نشانی به یگان حفاظت محیط زیست این اداره خبر داد و گفت: این خزنده برای بررسی سلامت و رهاسازی در زیستگاه طبیعی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: این بزمجه بیابانی توسط آتش نشانی به یگان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

وی افزود: این حیوان به منظور معاینه وضعیت جسمانی و اطمینان از سلامت کامل، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان منتقل شده و پس از تأیید نهایی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

شایسته با قدردانی از همکاری سازمان آتش نشانی شهرداری‌های شهرستان ری، خاطرنشان کرد: تعامل میان نهاد‌های امدادی و محیط زیست، نقش کلیدی در حفاظت از گونه‌های جانوری و پیشگیری از آسیب به حیات وحش دارد.

این مقام مسئول تحویل حیوانات وحشی به محیط زیست به جای نگهداری غیرمجاز یا آسیب رساندن به آنها را اقدامی مسئولانه و شایسته تقدیر خواند و از شهروندان خواست هنگام مواجهه با حیوانات وحشی، به ویژه خزندگان، از نزدیک شدن، ایجاد ترس یا آسیب به حیوان خودداری کرده و موضوع را به اداره محیط زیست یا آتش نشانی اطلاع دهند تا نیرو‌های متخصص اقدام لازم را انجام دهند.

گفتنی است؛ بزمجه بیابانی (وارانوس) از خزندگان بومی مناطق گرم و خشک ایران است که اغلب در بیابان‌ها و دشت‌های اطراف تهران و جنوب استان مشاهده می‌شود و این خزنده با وجود ظاهر ترسناک، معمولاً به انسان حمله نمی‌کند و در کنترل جمعیت جوندگان و برخی آفات طبیعی نقش مهمی ایفا می‌کند.