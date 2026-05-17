توسعه صنعتی بخش فولاد،همزمان با کاهش مصرف آب، استفاده از پساب و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق مردم منطقه دنبال میشود.

توسعه صنعتی بخش فولادجوین، همزمان با کاهش مصرف آب و استفاده از پساب

توسعه صنعتی بخش فولادجوین، همزمان با کاهش مصرف آب و استفاده از پساب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی‌اکبر آزادواری، فرماندار شهرستان جوین، با بررسی مسائل مرتبط با تأمین آب و الزامات محیط‌زیستی صنایع فولادی، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع زیرزمینی، صنایع ناگزیرند به سمت استفاده از منابع پایدار از جمله پساب و بازچرخانی آب حرکت کنند و کار‌های مطالعاتی در این زمینه شروع شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر میزان مصرف آب این واحد‌ها از حدود یک و نیم مترمکعب به ازای هر تن محصول به کمتر از یک مترمکعب کاهش یافته که این موضوع نتیجه استفاده از فناوری‌های نوین، بازچرخانی آب و اصلاح فرآیند‌های صنعتی است.

فرماندار جوین با بیان اینکه توسعه صنعتی نباید در تقابل با محیط زیست و کشاورزی قرار گیرد، تصریح کرد: تمامی طرح‌ها باید بر اساس مطالعات کارشناسی، داده‌های دقیق و بررسی‌های میدانی اجرا شوند تا ضمن حفظ اشتغال و تولید، از آسیب به منابع طبیعی و فضای سبز جلوگیری شود.

آزادواری همچنین بر لزوم شفافیت در موضوع تأمین آب و نظارت بر روند تخصیص منابع تاکید و ادامه داد: مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده از ظرفیت پساب می‌تواند بخشی از نگرانی‌های موجود درباره تأمین آب صنایع را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت فولاد علاوه بر نقش اقتصادی، دارای مسئولیت اجتماعی نیز هست و باید در کنار توسعه تولید، به حقوق مردم، کشاورزان و حفظ محیط زیست منطقه توجه جدی داشته باشد.

آب مصرفی فولاد جوین از طریق چاه‌های مالکیتی مجموعه وآب‌های اجاره‌ای تامین میشود که به سمت استفاده از آب‌های پایدار حرکت خواهد کرد.